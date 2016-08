Saa talosi näyttämään samalta kuin lehdissä

Sisustus on hauskaa ja rattoisaa ajanviettoa, joka on kuitenkin harrastuksena usein hieman kallis. Eräs asia, johon innostus harrastukseen usein kaatuu, on sisustamisen loputon noidankehä. Taloa ei saa koskaan näyttämään siltä, mitä ajatuksissa oli ja projekteja tuntuu aina riittävän lisää ja lisää. Sisustuslehtien kannessa näkyvät unelmatalot tuntuvat olevan vain etäistä toiveajattelua, joka ei tule koskaan toteutumaan. On kuitenkin olemassa erilaisia tapoja, joilla voi tehdä talosta viihtyisämmän ja paremman näköisen hyvin pienellä vaivalla ilman, että tarvitsee tehdä sen suurempia investointeja.

Valaistuksen lisääminen

Kuten monissa muissa artikkeleissa, joissa puhutaan sisustuksessa on mainittu, valaistuksen lisääminen on eräs parhaista tavoista luoda kotoisamman näkoiset huoneistot. Muutaman lampun lisääminen ympäriinsä, verhojen vaihtaminen enemmän valoa läpi päästäviin ja kunnollisen jalkalampun hankkiminen ovat loistavia askeleita kohti valoisampaa kotia!

Valkoisen suosiminen

Jos koti alkaa näyttämään tylsältä ja inspiraatio tuntuu olevan hukassa, kannattaa aloittaa suosimaan enemmän valkoista kodin sisustuksessa. Valkoinen väri liitetään usein puhtauteen ja varsinkin moderneissa taloissa löytää usein melkein aina valkoiset pöytäpinnat ja tasaisen valkoiset seinät. Paras puoli valkoisessa on kuitenkin se, että se heijastaa valoa, joka samalla myös lisää huoneistoon tulevan valon määrää huomattavasti. Jos siis haluaa muokata kotia ja on valmis investoimaan hieman, kannattaa ehdottomasti ostaa valkoista maalia ja hyökätä seinien kimppuun.

Kontrasti on ystävä

Monesti törmää myös tilanteeseen, jossa sisustus alkaa tuntumaan tylsältä ja tyylin huomaa olevan mielikuvitukseton. Jos tämä on tilanne, kannattaa harkita uusiin, hieman kontrastia luoviin huonekaluihin sijoittamista. Esimerkiksi tummat puuesineet ovat usein hyvin suosittuja taloissa, joissa on vaaleat tai harmaat seinät, koska ne luovat kontrastia seinää vasten. Taulut, joiden värimaailma on räikeä taasen luovat muutoin värikkäässä talossa usein oman kontrastinsa.

Tavaroiden uudelleenjärjesteleminen

Jos mikään edellä mainituista ei tunnu parantavan talon ulkonäköä ja upea, lehdissä esille tuleva ulkonäkö ei tunnu millään syntyvän, kannattaa ottaa vapaapäivä ja käyttää se huoneiden uudelleenjärjestelemiseen. Muutaman tunnin työllä saa jo täysin uutta näköä huoneisiin ja inspiraatiota löytyy runsaasti, kun asioita on hieman muuteltu ja muokattava ympäristö on täysin uusi.