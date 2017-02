Personal Trainer – onko se rahan arvoista?

Uudenvuoden lupauksien joukossa monet ihmiset lupaavat usein pudottaa painoa, mutta moni ymmärtää, miten vaikea tehtävä tämä on. Laihtuminen, lihasmassan kasvattaminen ja hyvään kuntoon pääseminen ovat kaikki vaativia tehtäviä ja usein motivaatiota on vaikea pitää yllä. Salilla käyminen kuitenkin palkitsee pitkällä aikavälillä ja k un tulokset alkavat näkymään kehossa, alkaa monesta tuntumaan siltä, että kaikki vaiva on sen arvoista.

Eräs kysymys, joka salilla käynnistä nousee melkein aina esille, on personal trainerien tehokkuus salilla käydessä. Onko oikeasti sen arvoista sijoittaa suuri summa rahaa personal traineriin vain siitä syystä, että saisi parempia tuloksia aikaan?

Raha vastaa usein laatua

Kysymykseen on vaikea vastata yksinkertaisesti. Personal trainereiden hinta on usein melko suolainen maksettavaksi, mutta on hyvä ottaa huomioon, että silloin pääsee kasvoittain alan ammattilaisen kanssa. Kun palkkaa itselleen personal trainerin, henkilö pääsee suoraan puheille ammattitaitoisen, salilla vuosia käyneen ihmisen kanssa. Hän tietää, miten vaikeaa lihasmassan kasvattaminen on ja miten motivaatio lopahtaa nopeaa. Tästä syystä personal trainer toimii jo pelkästään motivaation löytämisessä loistavana lähteenä. Hänen tehtävänsä on saada raahattua asiakkaat salille päivästä toiseen ja osoittaa sen olevan vaivan arvoista.

Huomioitavaa

Personal trainerien kohdalla on kuitenkin hyvä ottaa huomioon, että kaikki personal trainerit eivät ole yhtä päteviä. Kannattaa siis huolella tutustua personal trainerin suorittamiin tutkintoihin ja muiden asiakkaiden kokemuksiin. On myös hyvä tarkistaa se, millaista ohjelmaa hän on yleensä muille asiakkaille suositellut ja onko tarjolla mitään “ennen ja jälkeen”-kuvia, joiden avulla voitaisiin todentaa, että hänen valmentaminen todella tuottaa tulosta.

Lopuksi

Jos motivaation puute on ongelmana ja tietoutta salilla käynnistä ei löydy pätkän vertaa ennestään, silloin kannattaa ehdottomasti tukeutua personal trainerin palveluihin. Tässä tapauksessa personal trainer tulee toimimaan voimavarana, joka auttaa pysymään motivoituneena sekä opettamaan perusteet salilla käymisestä. Kyseessä on kuitenkin ammattilainen, joka pyrkii saamaan mahdollisimman laajan asiakaskunnan, jotka pääsevät mahdollisimman hyvään lopputulokseen. Jos ei ole kuitenkaan tyytyväinen saatuihin tuloksiin, voi myös kokeilla muutaman kuukauden jälkeen vaihtaa omaan ohjelmaan tai toisen personal trainerin palveluihin.