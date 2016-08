Parhaat romanttiset rakkauselokuvat

Eräs parhaista tavoista, joilla pariskunta voi viettää romanttisen illan, on katsoa elokuvia ja rentoutua viinin sekä hyvän ruuan parissa. Näillä aineksilla kuka tahansa pari saa aikaan mahtavan illan, joka jää vielä moneksi viikoksi mieleen. Monesti kuitenkin tulee tietyt samat ongelmat. Ruuan keksiminen on usein helppo tehtävä, mutta hyvän viinin ja jälkiruuan löytäminen ruuan kanssa ovat usein suurempia haasteita. Toinen haaste on löytää hyvä, romanttinen rakkaustarina, joka ei tule varmasti pettämään. Varsinkin viimeisen muutaman vuoden aikana on tullut todella matalan tason romanttisia elokuvia ja huonon leffan katsominen pilaa usein osan romanttisesta illasta. Tässä kuitenkin hieman ideoita, mitä takuuvarmasti loistavia elokuvia kannattaa katsoa:

Uneton Seattlessa

Eräs kauneimmista rakkaustarinoista monen mielestä on vuonna 1993 julkaistu Sleepless in Seattle – Uneton Seattlessa, joka kertoo kaukosuhteen haasteista, iloista ja suruista. Tom Hanksin ja Meg Ryanin tähdittämä leffa on niin takuuvarma menestys romanttisen illan päätteeksi. Elokuvan voisi katsoa vaikka monta kertaa putkeen, mutta jos tätä elokuvaa ei ole aiemmin nähnyt, silloin parin on katsottava se välittömästi.

500 Days of Summer

Vaikka viimeisen kymmenen vuoden aikana on vaikea löytää kovin montaa todella hyvää romanttista elokuvaa, on joukossa muutama poikkeus, jotka luovat vielä toivoa tälle genrelle. Vuonna 2009 julkaistu 500 Days of Summer on menestys niin kriitikoiden kuin katsojien mielestä. Joseph Gordon-Levittin ja Zooey Deschanelin kuuma, rehellinen kuvaus nykyisestä romantiikasta ja parisuhteista luo toivoa jokaisen ihmisen elämään, sekä sen menestys parien joukossa on usein todella hyvä.

Bridget Jonesin päiväkirjat

Hieman ristiriitainen lisäys listalle on Brigdet Jonesin päiväkirjat, joka on saanut yleisesti positiivisen vastaanoton, mutta sen luonne ei välttämättä sovi kaikkien parien katsottavaksi. Vuonna 2001 julkaistu elokuva tarjoaa kevyen ja komedian siivittämän tarinan, jossa Renee Zellwegerin näyttelemä hahmo joutuu pohtimaan tekemiensä miesvalintojen kanssa ja päättämään kumpaan mieheen päättyy. Vaikka elokuvaa usein pidetään komediana, on sen arvo romanttisena elokuvana myös huomattava ja monet parit ovat sanoneet sen olevan pirteää katsottavaa. Se tuo hienoista vaihtelua siirappisiin romansseihin, joita monissa muissa elokuvissa esiintyy.