Opi rentoutumaan meditaation avulla

Työelämän kiireiden keskellä rentoutuminen on taito, jota monet eivät osaa, vaikka se vaikuttaakin hyvin yksinkertaiselle. Jokaisella on omanlaisensa tavat rentoutua – joku saattaa pitää elokuvien katselemista tai kirjojen lukemista rentouttavana, kun taas joku saattaa saada tarvitsemaansa mielenrauhaa liikunnan avulla. Jos ei kuitenkaan omaa mitään tapaa, jonka avulla voi unohtaa murheet ja kiireen, on meditaatio loistava vaihtoehto tällaisille henkilöille. Meditaatio vaatii hieman opettelua, jotta sen alkaa todella hallitsemaan, mutta taitojen karttuessa henkilö oppii rentoutumaan nopeammin ja nopeammin. Kun meditaation oppii kunnolla, alkaa rentoutuminen olemaan jo odotettu aktiviteetti.

Aloittaminen on usein hyvin yksinkertaista. Ainoa mitä meditaatioon tarvitsee on rauhallinen, mahdollisimman vähän ulkopuolisia ärsykkeitä sisältävä ympäristö ja tietty määrä aikaa, jonka on omistanut täysin rentoutumiselle. Kannattaa siis laittaa puhelin äänettömälle ja värinä pois, sekä laittaa kaikki elektroniset laitteet varmuuden vuoksi kiinni.

Ensimmäisen kohdan jälkeen on aika valita jokin tietty meditaatio-ohjelma. On useita eri tapoja, joilla ihminen voi meditoida. Lähtökohtana on kuitenkin aina silmien sulkeminen ja tasainen, rauhallinen ja syvä hengitys. Ryhti kannattaa myös pitää suorassa ja varmistaa, että huoneen lämpötila on sopivana. Alta löytyy erilaisia vaihtoehtoja seuraavaan vaiheeseen, joista kannattaa valita parhaalta kuulostava.

Kiinnitä huomiota hengitykseen. Hengitä sisään ja ulos hitaasti. Kumpi vie kauemmin aikaa? Onko ulos- vai sisäänhengitys raskaampaa?

Kiinnitä huomiota ympäristöön. Mieti erilaisia asioita, joita voi huomata silmät suljettuina. Onko ympäröivä ilma lämmintä vai kylmää? Tuntuuko ympäristössä minkäänlaisia ilmavirtoja? Jos tuntuu, mihin nämä ilmavirrat kohdistuvat?

Tyhjennä mielesi täysin ja pyri olemaan ajattelematta mitään. Vaikka tämä saattaa kuulostaa yksinkertaiselta, on se yllättävän haastavaa. Kun oppii olemaan ajattelematta mitään, päätyy usein hyvin transsin kaltaiseen tilaan, jossa voi viettää huomaamattaan hyvinkin pitkiä aikoja.

Tämän jälkeen seuraavana on vain aika ryhtyä harjoittelemaan. Meditaatioon tottuminen vie hetken aikaa, mutta kärryille päästyä sen hyvät puolet alkavat tulemaan esiin. Ihmiset jotka meditoivat oppivat usein hallitsemaan stressiä paljon paremmin ja he tuntevat itsensä paljon paremmin levänneiksi. Jotkut tykkäävät yhdistää hengellisyyden myös mukaan meditaatioon ja sanovat meditaation auttavan heitä saavuttamaan tietynlaisen “yhteyden”, jota he eivät ilman meditaatiota pystyisi saamaan.