Oletko hankkimassa uutta sohvaa? Lue tämä!

Kun edessä on sohvan ostaminen, saattaa kauppojen valikoima tuntua melkoisen sekavalta sillisalaatilta. Tarjolla on niin monenlaisia eri tyyppisiä ja tyylisiä sohvia, että jo vähemmästäkin menee pää pyörälle. Saattaa olla, että jossain kaupassa tulee vastaan useampikin sellainen sohva, jonka voisi kuvitella omaan olohuoneeseensa nököttämään. Toisissa kaupoissa saattaa puolestaan olla kymmeniä eri sohvia, eikä mikään niistä syystä tai toisesta miellytä. Oikean sohvan valitseminen, kuten kaikki muutkin sisustusratkaisut ovat todella tärkeitä kodin viihtymisen kannalta.

Y ksi tärkeimmistä valinnoista on se, mistä materiaalista haluaa sohvansa olevan tehty. Valintaan vaikuttaa hyvin paljon se, tuleeko sohva lapsiperheeseen, perheeseen, jossa on lemmikki, vanhemman pariskunnan kotiin vai opiskelijanuoren kotiin. Luonnollisestikin arkiseen ja ahkeraan käyttöön tarkoitettu sohva kannattaa valita päällystettynä sellaisella kankaalla, joka kestää kovaakin kulutusta. Jotkut materiaalit ovat toisia materiaaleja helpommin puhdistettavissa. Mikäli sohvalla ei istuta jatkuvasti vaan vain silloin tällöin, voi hyvin päätyä ottamaan itselleen sohva, jonka kangas miellyttää silmää, vaikkei se vaikuttaisikaan kaikkein helppohoitoisimmalta. Sohvassa käytettäviä päällyksiä voivat olla erilaiset luonnonmateriaalit kuten nahka, puuvilla, pellava, villa ja silkki. Lisäksi vaihtoehtoina on monenlaisia tekokuituja kuten mikrokuitu, akryylikangas sekä tekonahka.

Sohvan malli on siinä mielessä tärkeä, että joillain sohvilla on miellyttävämpi istua kuin toisilla. Siihen vaikuttavat sohvan pehmeys ja joustavuus, istuinosan pituus, selkänoja ja monet muutkin tekijät. Joillain sohvilla makoilu tuntuu mukavammalta kuin toisilla. Osasta sohvista löytyy vuode ja osasta ei. Miellyttääkö divaanisohva silmää? Haluaako kahden- vai kolmenistuttavan sohvan vaiko ehkä suuremman kokonaisuuden? Sohvaostoksilla kannattaa kaupoissa koeistua kymmeniä sohvia ja pohtia rauhassa, millaisen sohvan voisi kuvitella omassa kodissaan seuraavien vuosien ajan.

Kolmas tärkeä seikka on tietenkin sohvan väri. Vaikka kaupassa saattaakin ihastua oikopäätä johonkin hyvin erikoiseen väriin tai kuvioon sohvassa, kannattaa miettiä, onko se yhtä ihastuttava kun sitä on katsellut olohuoneessaan jo monien vuosien ajan. Kirkkaankeltainen sohva saattaa toimia silti varsin hyvin kodin väripisteenä, mutta järkevää on pohtia sisustusta kokonaisuutena. Tällä hetkellä erityisen kovassa muodissa ovat melko luonnolliset ja neutraalit sävyt sohvissa kuten esimerkiksi vaalean- ja tummanharmaa, beige, valkoinen, musta ja ruskea.