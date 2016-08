Miten voit laihduttaa helposti

Painon pudottaminen on eräs asia, joka tulee esille melkein jokaisen ihmisen elämässä ennemmin tai myöhemmin. Varsinkin 40 ikävuoden jälkeen painoa alkaa kertymään paljon helpommin kuin aiemmin, jolloin moni ihminen alkaa etsiä keinoa päästä eroon ylimääräisestä painosta vyötäröllä. Suurin osa päätyy dieetille, jonka tarkoituksena on pudottaa painoa suuria määriä vain muutaman viikon sisällä. Nämä ovat kuitenkin usein hyvin tehottomia pitkällä aikavälillä ja ne voivat osoittautua vaarallisiksi riippuen dieetistä. Tästä syystä näitä nopeita ratkaisuja kilojen karistamiseen katsotaan pahalla.

On kuitenkin olemassa ratkaisuja, joiden avulla painoa voi pudottaa tehokkaasti, mutta hieman pidemmällä aikavälillä. Tämä kuitenkin vaatii kärsivällisyyttä ja tiettyjä muutoksia elämäntavoissa. Laihdutuksessa on kuitenkin kyse elämäntaparemontista, eikä mistään muutaman viikon dieetistä.

Vähennä hiilihydraattien määrää

Hiilihydraatteja usein demonisoidaan ja hyvästä syystä. Vaikka ne eivät ole niin suuri paha kuin miltä monet saavat sen kuulostamaan, on hiilihydraattien runsas määrä ruokavaliossa yksi suurimmista syistä, miksi länsimaissa lihotaan. Niiden vähentäminen on kuitenkin varsin yksinkertaista. Leivän vaihtaminen valkoisesta tummaan ja oluen juonnin vähentäminen esimerkiksi saavat jo ihmeitä aikaan. Proteiini en ja hyvien rasvojen suosiminen ruokavaliossa ovat ehdottomasti tehokkain tapa pudottaa painoa pitkällä aikavälillä.

Liikkuminen ei ole kaikki kaikessa

Moni ihminen aloittaa laihduttamisen sillä olettamuksella, että liikunta on ainoa tapa pudottaa painoa. Tämä ei kuitenkaan ole totta. Ruokavaliolla on kaikista suurin vaikutus laihduttamisessa, koska terveellisten ruokien kohtuullinen syöminen on ainoa tapa todella pudottaa painoa. Sillä ei ole väliä miten paljon liikkuu, mutta jos ruokavalioon ei tehdä mitään muutoksia, ei henkilö tule saamaan kovinkaan suuria tuloksia aikaan.

Jos kuitenkin liikut…

Liikunta kuitenkin tehostaa laihtumista huomattavasti. Se auttaa polttamaan ylimääräisiä kaloreita ja parantaa yleistä kuntoa huomattavasti. Kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, että varsinkin hieman vanhempien ja reilusti ylipainoisien henkilöiden ei missään nimessä kannata aloittaa rajua liikuntaa. Pelkällä kävelemisellä saa jo kunnon kohenemaan nopeasti. 20 minuuttia hengästyttävää liikuntaa, joka voi olla tässä tapauksessa reipasta kävelemistä, on riittävästi. Kunnon kohentuessa voi aina lisätä viisi tai kymmenen minuuttia lisää päivittäiseen liikkumiseen.