Miten pidät huolta parisuhteesta

Kaverisuhteiden ylläpitäminen on suhteellisen helppoa samoin kuin perhesuhteiden, mutta kun puhutaan kahden ihmisen välisestä, intiimistä parisuhteesta, muuttuu tilanne hieman vaikeammaksi. Ongelmana on se, että kyseessä on kaksi ihmistä, jotka välittävät suuresti toisistaan ja haluavat vain parasta toisilleen. Jos tämä kuva alkaa kuitenkin murtumaan, on parisuhde nopeasti ongelmissa. Suurin osa parisuhteista kariutuu ensimmäisen vuoden sisällä ja usein tämä johtuu täysin siitä, että parisuhteessa olleet henkilöt ovat joko pitäneet täysin epärealistisia kuvia suhteesta tai eivät ole onnistuneet täyttämään omia tai toistensa odotuksia parisuhteesta. Näiden välttämiseksi alle on koottu vinkkejä, joiden avulla parisuhdetta on helpompi pitää yllä mahdollisimman pitkän aikaa.

Muodosta realistinen kuva suhteesta

Ensimmäiset kuukaudet suhteesta tulevat menemään täydellisessä huumassa. Toisesta ei tunnu millään löytyvän huonoja puolia ja kaikki tuntuu menevän täydellisesti. Kannattaa kuitenkin jo suhteen alkuvaiheissa muistutella, että kaikki ei tule säilymään ennallaan ikuisesti. Kun toisen alkaa tuntemaan ja alkuhuuma alkaa hiljalleen olemaan kadoksissa, voi pudotus todellisuuteen olla kova, jos ei ole varautunut kunnolla. Kannattaa siis heti suhteen aloitettua muistutella, että asiat tulevat varsinkin ensimmäisen parin kuukauden jälkeen muuttumaan huomattavasti melkein aina.

Kommunikaatio on avain suhteissa

Jos kysyt keneltä tahansa parisuhdeterapeutilta, mikä on yleisin syy, miksi ihmiset ajautuvat eron partaalle, on vastauksena kommunikaation puute. Kommunikaation tärkeyttä ei voi vähätellä. Parisuhde perustuu täysin siihen, että molemmat ovat samalla aaltopituudella koko ajan. Jos jompikumpi alkaa epäröimään suhdetta tai ei ole enää tilanteeseen tyytyväinen, voi sen sisällä pitäminen olla katastrofaalista. Pahimmassa tapauksessa sisällä pidetyt tapaukset eivät koskaan tule pinnalle ja suhde alkaa vain hiljalleen kuolemaan pois.

Kannattaa siis aloittaa paremmalle puoliskolleen puhuminen mahdollisimman aikaisin parisuhteessa. Avoimuuden ylläpitäminen on tärkeää ja vaikka rehellisyys saattaa joskus satuttaa, on se avain onnellisuuteen sekä hyvään suhteeseen. Suurin osa pareista, jotka ovat olleet yli kymmenen vuotta yhdessä tulevat sanomaan, että he pystyvät puhumaan kaikesta toisilleen, mikä onkin eräs tärkeimmistä asioista, joihin parisuhteessa olevan pitää tottua. Jos henkilöstä tuntuu, ettei hän pysty rehellisesti puhumaan tyttö- tai poikaystävälleen, on suhde todella heikolla pohjalla.