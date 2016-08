Miten luoda klassinen meikkityyli

Viimeisen viiden vuoden aikana on yleistynyt se, että naiset pyrkivät näyttämään mahdollisimman luonnolliselta. Meikittömyys, tai meikittömältä näyttäminen pikemminkin, ovat kummatkin trendejä, jotka ovat täysin uusia maailman historiassa. Vain muutama vuosikymmen taaksepäin katsoessa voi huomata sen, miten ennen vanhaan meikkien näkyminen naamalla koettiin kauniiksi, vaikka tänä päivänä se on saanut jopa negatiivisen leiman aika ajoin. Tästä syystä päätimme arvostaa hieman klassista meikkityyliä, jossa painotetaan erityisesti tasaista ihoa ja upeita, tummia silmiä, jotka erottuvat helposti kasvoilta ja upean tummaa huulipunaa, joka antaa ulottuvuutta kasvoille. Alta löydät siis pikaisia vinkkejä klassisen meikkityylin luomiseen:

1. Lisää meikkivoide ja varjostukset normaalisti

Kuten normaalisti, lisää meikkivoide ja tee tarpeen vaatiessa varjostukset, joiden avulla saat poskesi erottumaan ja leukapielet näyttämään teräviltä. Meikkivoiteen kanssa ei kannata olla niin konservatiivinen ja säästeliäs kuin normaalisti, koska hieman paksumpi kerros meikkivoidetta sopii loistavasti tyylin kanssa yhteen.

2. Silmien ehostaminen

Eräs tärkeimmistä asioista klassista tyyliä tehdessä on painottaa silmiä ja saada ne kunnolla hyppäämään kasvoilta esiin. Tämän saa kaikista helpoiten aikaan käyttämällä nestemäistä rajausväriä, joka on mahdollisimman tummaa. Kannattaa myös suosia sellaista rajausväriä, joka varmasti pysyy pitkään naamalla sekä sijoittaa meikin viimeistelysuihkeeseen, joka auttaa meikin pysymään mahdollisimman tehokkaasti kasvoilla koko päivän ajan.

3. Ripsivärin laittaminen

On tärkeää huomata, että silmien esiin tuominen vaatii usein suurta määrää ripsiväriä ja tämä on erityisen totta klassisen tyylin kohdalla. Kannattaa siis normaalin ripsivärin lisäksi harkita tekoripsien tai irtoripsien hankkimista, joiden avulla voi luoda illuusion suuremmista silmistä. Suuria ripsiä myös pidetään usein todella houkuttelevana piirteenä naisissa, joten ripsiin panostaminen on usein helppo tapa saada normaali meikki näyttämään tavallista paremmalta.

4. Huulipuna

Pelkkä silmien ehostaminen ei vielä riitä – klassinen tyyli myös kaipaa tummanpunaista, paksua huulipunaa. Erityisesti huulipunan kanssa kannattaa panostaa hieman rikkaampaan väriin kuin on normaalisti tottunut laittamaan, koska se tuo meikkiä paljon paremmin esille. Huulipunan lisäksi on myös suositeltavaa sijoittaa huulikiiltoon, joka auttaa hieman kirkkaamman värin luomisessa.

Klassinen meikkityyli sopii mainiosti esimerkiksi hienoihin juhliin tai vaikka kasinolle! Toki meikkiä voi käyttää arjessakin, tärkeintä on, että saadaan itselle hyvä olo peiliin katsottaessa. Jos kukkarosta löytyy vain matti, voidaan käyttää vaihtoehtoisia menetelmiä luodessa juhlallisempaa tunnelmaa. Mobiililaitteiden avulla kasinotunnelman voi luoda omaan olohuoneeseen ja meikit sekä sopivat asusteet saavat pelaajan tuntemaan olonsa todella hienoksi. Ipad slotsien avulla pelaaminen käy kätevästi tabletilla ja juhlallinen tunnelma kohoaa todella kattoon, luoden samalla mieltä kohottavaa jännitystä.