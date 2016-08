Lue tämä ennen työhaastatteluun menemistä

Taloustilanteen ollessa huono ja suuren työttömyyden keskellä voi työhaastatteluun meneminen olla todella haastavaa. Usein pelkästään omalle alalle sijoittuvan avoimen työpaikan löytäminen on aikaa kuluttavaa touhua ja usein kattavan työkokemuksen omaaminen on pakollista. Jos kuitenkin onnistuu pääsemään haastatteluun, on mahdollisuudet työn saamiseen usein korkeat. Ainoana tehtävänä on vain varmistaa, että työpaikan saaminen ei kaadu omiin virheisiin, joita usein tapahtuu jopa huomaamattomasti. Lue siis nämä alla olevat vinkit ennen työhaastatteluun menemistä, joiden avulla kuka tahansa voi nostaa työpaikan saamisen mahdollisuuksia huomattavasti.

Kohteliaisuus ja käytöstavat

Kun haastatteluun tulee paikan päälle, on hyvä antaa itsestään mahdollisimman kohtelias kuva ilman, että menee överiksi. Haastattelijan kätteleminen ja tervehtiminen ovat jo hyvä askel eteenpäin, mutta esimerkiksi haastattelijan aivastamisen jälkeen kuuluva “Terveydeksi!” voi jättää mieleenpainuvan kuvan.

Suora ryhti

Ketä tahansa hermostuttaa työhaastatteluun meneminen, mutta liian hermostuneen kuvan antaminen voi usein vahingoittaa mahdollisuuksia työpaikan saamisen kannalta. Kaikista helpoin tapa parantaa kuvaa itsestään on suoran ryhdin pitäminen haastattelun aikana. Tämä luo kuvan itsevarmuudesta ja päättäväisyydestä, jotka ovat kummatkin työnantajien usein arvostamia asioita.

Hymyileminen

Jos haastattelun aikana ei osaa hymyillä, on haastattelijalle tuleva kuva usein hyvin negatiivinen. Aito hymy viestii rentoa asennetta ja antaa kuvan positiivisuudesta. Pelkästään tämä voi jo auttaa hyvän kuvan luomisessa.

Tutustu työpaikkaan etukäteen

Kun työhaastattelu alkaa lähestymään loppuaan ja haastattelija varmistaa lopuksi, onko mitään kysymyksiä, on silloin paras aika tuoda esille kiinnostus yritystä kohtaan. Edes yksinkertainen kysymys yrityksen toiminnasta, tulevan työn luonteesta tai jostain asiasta, joka saattoi jäädä haastattelun aikana epäselväksi antaa kuvan siitä, että työhaastatteluun tullut henkilö on varautunut haastatteluun. Jos lopuksi ei kysy mitään, antaa se usein kuvan siitä, että henkilöllä ei ole tarpeellista kiinnostusta työpaikkaa tai työnantajaa kohtaan.

Turha touhottaminen pois!

Eräs asia jota kannattaa kaikin keinoin välttää on turha tarinointi ja hermostunut selittely. Pyrkimyksenä on antaa mahdollisimman asiantunteva kuva töihin hakevasta henkilöstä ja tuoda esille se, että yrityksellä on paljon tarjottavaa työtä hakevalle. Nämä asiat eivät tule tehokkaasti esille, jos haastateltava ei pysy aiheessa.