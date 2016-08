Laatuaika – miksi se on tärkeää

Modernissa maailmassa eräs asioista, joka toistuu usein, on ihmisten kiireisyys. Kaikilla on menoa johonkin suuntaan ja jokaisella tuntuu olevan kädet täynnä töitä sekä kalenteri, joka pullistelee tapaamisia. Moni ihminen uupuu 10-20 työvuoden sisällä tähän tahtiin, mikä ei ihmetytä tutkijoita yhtään. Suurin syy burnouttien lisääntymiseen viimeisen 50 vuoden sisällä onkin jatkuva työtahdin kiristyminen ja ihmisten kyvyttömyys löytää keinoja itsensä rentouttamiseen. Tämän takia on syytä vaalia jokaista rauhallista hetkeä, minkä ihminen saa puolelleen. Laatuaika on tärkeää ja sen hyväksikäyttäminen on avain pitkään jaksamiseen.

Miten laatuaikaa voi käyttää hyödyksi

Laatuaikaa on monella vaikea löytää, mutta ongelmaksi koituu myös se, miten vaikeaa laatuaikaa on käyttää tehokkaasti lepäämiseen ja arjesta irrottautumiseen. Suurimmalla osalla työssä käyvistä on todella vaikea saada työasioita päästään vapaa-aikana, mutta on olemassa tiettyjä keinoja, joiden avulla voi auttaa itseään rentoutumaan. Esimerkiksi kaverien tapaaminen, elokuvien katseleminen tai kirjojen lukeminen voivat auttaa ajatusten siirtämistä rentoutumiseen. Maiseman vaihdos voi myös tehdä todella hyvää, jonka takia viikonloppuisin kannattaa nousta ylös sohvalta ja lähteä näkemään maailmaa – olipa sitten kyse lähiön kahvilasta tai vaikka kirjastosta. Kannattaa myös suosia liikkumista, koska se auttaa saamaan stressaavia ajatuksia pois mielestä.

Rentoutuminen ei tarkoita tehottomuutta

Koska työasiat jäävät päähän, monia ihmisiä huvittaisi ratkaista ne vapaa-ajalla. Ei ole kuitenkaan mitään hyötyä käyttää kallista vapaa-aikaansa siihen, että tekee lisää töitä. Vaikka töiden tekeminen saattaisi lievittää stressiä, töitä löytyy aina lisää tehtäväksi. Jos töitä alkaa t ekemään muuallakin kun työpaikalla, otetaan se usein väärin ja työnantajat saattavat antaa lisää tehtäviä kompensoimaan jo tehtyjä tehtäviä. Ei siis ole mitään järkeä murehtia asioita, jotka voivat helposti odottaa seuraavaan päivään tai jopa viikonlopun yli. Ajan käyttäminen tehokkaasti vaatii myös sitä, että aikaa osaa jättää myös itselleen.

Laatuaikaan kannattaa tosissaan panostaa eikä omaa lepäämistä kannata ottaa koskaan itsestään selvyytenä. Vaikka nykyinen työtahti, joka saattaa ulottua illan myöhäisille tunneille saattaa vielä tällä hetkellä tuntua hyvältä ja mukavalta, voi se johtaa burnouttiin vain muutaman vuoden sisällä. Hetkellinen työstressin unohtaminen on suurin askel burnoutin välttämiseen, mitä on olemassa.