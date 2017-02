Asioita, joita ilman ei voi elää

Eräs teollistuneen maailman parhaista puolista on se, että suuri osa hyvän elämän perustarpeista tulee melkein itsestäänselvyyksinä. Suurin osa lapsista ei koskaan opi arvostamaan sitä, että katto löytyy pään päältä ja ruokaa on jatkuvasti pöydässä. Materialistinen ja usein tyytymätön asenne on kuitenkin nurinkurinen, kun ajattelee millainen tilanne on muualla maailmassa. On kuitenkin todella huomattava määrä asioita, joita pohjoismaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa saa melkein automaattisesti ja joita ilman moni meistä ei voisi elää. Joskus on aina hyvä ajatella, mitä nämä asiat ovat ja miettiä, millaista elämä olisi ilman näitä asioita. Tästä syystä olemme listanneet muutaman olennaisen asian ylös, joita jokaisen kannattaisi oppia arvostamaan.

Puhdas vesi

Vaikka tästä puhutaan usein, on puhdas vesi melkein yksinomaan varakkaiden maiden etuoikeus, johon ei ole esimerkiksi Afrikan maissa useinkaan totuttu. Tilanne on todella hyvin, jos hanasta tuleva vesi on varmasti puhdasta.

Ruoka

Kuten myös vettä, ruokaa on Suo messa tarjolla mielin määrin ja useimmilla ihmisillä on varaa ostaa enemmän ruokaa kuin he todellisuudessa edes tarvitsevat. Suomalaisen yhteiskunnan hidas, mutta tasainen lihominen on loistava esimerkki tästä – kun saatavilla olevaa ruokaa kulutetaan liikaa, aiheuttaa se usein lihomista.

Katto pään päällä

Tämä on toinen asia, jota ilman moni ei usko voivansa elää, mutta joka otetaan usein turhankin selkänä asiana. Jos henkilöllä on katto pään päällä, on hän varakkaampi kuin yli puolet maailman väestöstä. Suomen ilmasto on myös sellainen, että on mielenkiintoista miettiä, miten täällä pärjäisi ilman kotia.

Lääkkeet

Buranan hakeminen apteekista selkäkipuja tai päänsärkyä helpottamaan on eräs asia, jota moni ei koskaan pysähdy ajattelemaan. Melkein kaikkeen kipuun ja tuskaan on löydettävissä diagnoosi ja lääke, jonka avulla sen pystyy parantamaan. Näin ei kuitenkaan ole läheskään kaikkialla ja maat, joista puuttuu perusterveydenhuolto ovat usein ongelmissa sen kanssa, että heillä ei ole kunnollista keinoa taata normaalille kansalaiselle vaadittavia lääkkeitä. Suomessa tilanne on ollut samanlainen myös joskus aikoinaan, mutta nykyään valtion antaman turvan takia voi olla melkein varma, että lääkkeisiin on varaa. Nykyään voidaan sanoa, että teknologian ja erityisesti internetin mahdollistamat puitteet ovat asia, jota ilman yhteiskunta ei toimi ja ihmisen arki ei pelaa. Tähän liittyvät kaikki mahdolliset asiat; julkisten ajoneuvojen ajoittaminen, kommunikointi eri maiden välillä, lentokoneiden aikatauluttaminen, yliopistokokeiden arvosteleminen tai vaikka ajanvietteenä nettikasinon GiggleBingo.com tarjontaan tutustumiseen. Nykyään eläminen ilman nettiä on mahdotonta.